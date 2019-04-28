Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над ЦСКА (2:0) заявил, что его команда доминировала на поле и имела шансы забить третий гол, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– У нас тяжелый период был в последнее время, – отметил Мусаев. – Трудности с составом и ряд других. Как следствие, мы стали играть хуже, чем в конце прошлого года и начале этого. Я хочу сказать, мы сами переживаем, работаем и не ищем оправданий. Отдаем все силы на тренировках и в играх. С ЦСКА у нас был важный матч, соперник хорош. Мы забили быстрый гол, дальнейшее время больше проводили на быстрых атаках. Отлично оборонялись, закрыли зоны, откуда ЦСКА наиболее опасно нас атаковал. С каждый минутой матча зон открытых было больше, и мы могли забить и третий мяч.

– Команда с первых секунд полетела. Что сказали ей в раздевалке? Сдвоенный центр – Каборе-Уткин – так будет всегда?

– Я согласен, мы хорошо начали, и нам надо начинать так каждую игру. В тех моментах, когда мы начинаем не очень хорошо, – больше психология, чем плохая разминка или еще что-то. Сдвоенный центр – не согласен. На одной линии играли Каборе и Перейра, а Уткин играл выше. Рад, что он забил дебютный гол, он живет футболом, работает, старается. Ему еще нужно набираться опыта, он отдает себя на тренировках.

– При счете 2:0 вы выпустили Шапи. Не думали, что нужно выпустить защитника?

– Шапи хорош, когда выходит на замену, он заслужил это право. Таких мыслей не было. Я понимал, что у ЦСКА были свободные зоны, и он ими хорошо пользуется.

– "Краснодар" не так много владел мячом. Что это было – обстоятельства игры или спрогнозированная тактика?

– Мы не выходим играть вторым номером. Возможно, повлиял быстрый гол. Соперник пошел большими силами в атаку. Мы хотели больше контролировать мяч, больше позиционных атак проводить. Но самое главное, что мы выиграли. У нас сейчас не самые легкие времена, поэтому важно, что победили.

– Вы сказали, что есть проблемы внутри команды. Чего касаются эти проблемы?

– Я не сказал, что это проблемы. Я сказал, что результаты стали хуже, но это рабочие моменты, и есть понимание как их решать. На это есть объективные причины.

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