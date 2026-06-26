Муми Нгамале покинул «Динамо»

Левый вингер Муми Нгамале покинул «Динамо», сообщила пресс-служба московского клуба.

Бело-голубые не стали продлевать соглашение с 31-летним футболистом. Контракт Нгамале с «Динамо» был рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Муми, спасибо за яркую игру и эмоции, которые не забыть. Желаем удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо», опубликованном в соцсетях клуба.

Нгамале присоединился к бело-голубым 8 сентября 2022 года. В сезоне-2025/26 он забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 29 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость камерунца в 2,5 миллиона евро.