Муми Нгамале покинул «Динамо»
Левый вингер Муми Нгамале покинул «Динамо», сообщила пресс-служба московского клуба.
Бело-голубые не стали продлевать соглашение с 31-летним футболистом. Контракт Нгамале с «Динамо» был рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Муми, спасибо за яркую игру и эмоции, которые не забыть. Желаем удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо», опубликованном в соцсетях клуба.
Нгамале присоединился к бело-голубым 8 сентября 2022 года. В сезоне-2025/26 он забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 29 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость камерунца в 2,5 миллиона евро.
Источник: ФК «Динамо»
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|19
|
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|1
|2
|14-8
|19
|
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|9
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|4
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|
5
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|0
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|1
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|19:30
|Ростов – Акрон
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|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
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|11.10
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Зенит
|6
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Динамо Мх
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|П
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|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
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|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
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|1
|3
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|1
|2
|
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ЦСКА
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|1
|1
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