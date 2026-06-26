«Балтика» сыграет с «Волгой» и «Акроном» 26 июня

«Балтика» проведет два контрольных матча 26 июня. Соперниками калининградской команды станут «Волга» и «Акрон», сообщила пресс-служба балтийцев.

Оба матча состоятся в Подмосковье. Встреча «Балтики» с ульяновской «Волгой» начнется в 10.00 по местному времени. Игра пройдет на учебно-тренировочной базе в Новогорске.

Затем «Балтика» сыграет с «Акроном» в спортивном комплексе «Рублево». Начало игры запланировано на 16.30 по московскому времени.

Оба матча пройдут в закрытом режиме.

В сезоне-2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.