Mozzart Sport: Станкович может покинуть «Спартак» в конце сезона

«Спартак» может отправить главного тренера Деяна Станковича в отставку в конце сезона-2024/25 сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, в клубе недовольны результатами в весенней части РПЛ. Станкович может сохранить свой пост в случае победы в Кубке России. Контракт 46-летнего серба рассчитан до лета 2026 года.

«Спартак» после 28 туров набрал 51 очко и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Красно-белые проиграли в трех из последних пяти матчей в чемпионате.

В финале Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом» 15 мая.