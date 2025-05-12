Футбол
12 мая, 16:26

Mozzart Sport: Станкович может покинуть «Спартак» в конце сезона

Руслан Минаев
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» может отправить главного тренера Деяна Станковича в отставку в конце сезона-2024/25 сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, в клубе недовольны результатами в весенней части РПЛ. Станкович может сохранить свой пост в случае победы в Кубке России. Контракт 46-летнего серба рассчитан до лета 2026 года.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.В «Спартаке» пожалеют, если сейчас предложат Станковичу новый контракт. Деян не наработал на продление

«Спартак» после 28 туров набрал 51 очко и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Красно-белые проиграли в трех из последних пяти матчей в чемпионате.

В финале Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом» 15 мая.

Источник: Mozzart Sport
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Slim Tallers

    А где этот царь задрипанный,Мостовой. Он же ещё не отстажировался?!

    13.05.2025

  • Борис Игоревич

    сосаньки вместе с сербской обнималистой свиньей

    13.05.2025

  • knight templar

    Это с стаканычем он обнимальщик, а на футбольных матчах хулиганистый быдло оральщик с ворохом карточек за неспортивное поведение. Но для свиных сектантов именно такой персонаж это свой пацан, потому что они такие же.

    13.05.2025

  • Борис Игоревич

    Очередного Спасителя народных выкидывают из клуба с полными штанами? Не новость. Ежегодный процесс. Очередной супер тренер обгадился, наевшись свиного навоза. Среди всяких рыжих абсыкалек, цыганских прыгунов, режиссёров якиных, дебильных мистеров и тп пиджаков- аутистов с багажниками аленями появится жирный кабан Обнимальщик. Пантеон свинолузеров пополнен.

    13.05.2025

  • gan75

    А чем постоянный адрес цирка не устраивает? Москва, Волоколамское шоссе, 69

    13.05.2025

  • Армеец

    ОИР велел дать Црьку ШАНС!!!!

    13.05.2025

  • Армеец

    Слова истинного болелы!Уважуха!!!!

    13.05.2025

  • Армеец

    Как говаривала про идиотов великая Раневская:"Цирк должен гастролировать!!!!"

    13.05.2025

  • Армеец

    Зачем хохол вам? Берите Тита и Тихона!ЁСладкую парочку!!!!

    13.05.2025

  • Армеец

    Ищешь друзей?

    13.05.2025

  • Kuch777

    для начала тебя за твои жесты нужно отстранить на два матча ЧР! Во-вторых, если ты обидчивый на судей, тогда в нищеброд чемпионат Сербии, вряд ли ты где-то заработаешь такие деньги как в Лукойле!!!

    13.05.2025

  • Hitman

    Мне кажется, что у нас вся лига Ростовы))

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Всех провокаторов, упырей, лицемеров, иуд и прочих порождений ехидны - на кол! Матч с Динамо был проигран, но бились наши парни до конца! Впереди матч с Ростовом, команда нуждается в нашей поддержке. Верим в победу! Вперёд, Спартак!

    12.05.2025

  • zg

    Ну так то БЛ@ТЬ надо было писать!)А так,респект,полностью согласен!

    12.05.2025

  • Bibigon2020

    нах вам этот Станкович? года четыре умные люди твердят - назначьте эскортницу, хуже точно не будет! правда теперь её нужно будет ещё уговорить...

    12.05.2025

  • Bibigon2020

    ну и обосрётся. и все одно обыграет)))

    12.05.2025

  • Rais Zh

    Вот посмотрим, какой тренер на самом деле Станкович. Ростов команда стандартов, репетиция в матче с Динамо провалена, два гола после стандартов

    12.05.2025

  • Глупый

    Mozzart Sport: Станкович может покинуть «Спартак» в конце сезона А может и не покинуть

    12.05.2025

  • sdf_1

    У сербского тг-канала есть агентура в "Спартаке"? А если кратко и без гугла, то всё это направлено на то, чтобы Станкович распсиховался (нервы у него не очень), заодно деморализовать игроков "Спартака" и тем самым создать условия для вылета "Спартака" из Кубка от "Ростова", где он потенциально может одержать победу. А Моццарт Спорт использовали как сливной бачок. Всё просто

    12.05.2025

  • Rais Zh

    Mozzart Sport - сербское спортивное издание (ссылка приведена). Почему - то заблокирован доступ из России. Кратко с помощью гугла: Взяли Станковича за успехи в Црвене и Ференцвараше и (!) итальянскую философию в футболе, которая принесла чемпионство Спартаку при Каррере. Клуб рекордно потратился в нынешнем сезоне на легионеров и если не будет выхлопа, то последуют оргвыводы

    12.05.2025

  • sdf_1

    То какой-то Вася-инвалид, выдающий себя за болельщика "Спартака" три месяца рассказывал, что Станкович сам хочет уехать в Италию, то теперь какой-то Mozzart Sport свистит, что уже "Спартак" хочет уволить Станковича. Короче, народ, не ведитесь на фейки, верьте только официальным сообщениям. Кстати, такое поведение поможет сохранить вам ваши денежки, когда вам позвонят мошенники

    12.05.2025

  • Artorixus

    Забыл про пинок на дорожку.

    12.05.2025

  • Artorixus

    С такой невнятной игрой что в защите, что в нападении Спартак может легко продуть не только Ростову, но и любому сопернику, если тому крайне необходимо победить. Так что, надо помахать ручкой Деяну и пробовать Юрана. Думаю, тот поставит игру на победный поток.

    12.05.2025

  • андрей андреев

    в Лукойле ищут волшебника, который пришел и сразу стал чемпионом.

    12.05.2025

  • Спринт

    Колхоз вназад! Вназад колхозчи!! Мимо кассы и в недо-кубке!!!

    12.05.2025

  • Спринт

    Соплю всморкни юродь .. и пукни от бессилия .. внюхнуть не взабуть чмонька .. **

    12.05.2025

  • Павел Мальцев

    Еееслииии яяяя заменюююю батааарейкиии

    12.05.2025

  • Tony Lee

    Ты, черт дешёвый, до чего дотянуться, до помойки, где ты восседаешь, клоун?)))

    12.05.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Не долго осталось ждать! Через три дня Ростов отправит очередного красно-белого тренера-легионера в отставку!

    12.05.2025

  • Tony Lee

    Они в теме.

    12.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    СЭ почему вы не удалите эту шваль, и тех ботов которые поставили этому пидару лайки??? МАТЕРЮСЬ СПЕЦИАЛЬНО БИЛЯТЬ ЧТОБЫ ВЫ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ!

    12.05.2025

  • Sehrgut

    Возьмём Кубок :trophy: :triangular_flag_on_post: Вперёёёёёёёёёд Спартак :exclamation: :exclamation: :exclamation: :star2: :star2: :star2: :star2:

    12.05.2025

  • Глупый

    игры тоже

    12.05.2025

  • Глупый

    результата нет, тренер до свидания, все по чесному

    12.05.2025

  • Андрей Кадулин

    Возьмите Вовку Быстрова,больше толку будет

    12.05.2025

  • andyk82

    Ростов, разряди ситуацию, облегчи муки Деяна...

    12.05.2025

  • ABF

    Окончания подучи, лапоть!

    12.05.2025

  • ABF

    Каждый год одно и тоже- осенью в лидерах или где-то рядом, весной - полная ж’па! Как под копирку… В прошлом году обос’ались при Абаскале в ЧР, а потом в Кубке от Оренбурга при Слишковиче, теперь сделали в ЧР тоже самое при Станковиче! Перспективы на Кубок? Да на хрен он на самом деле нужен?

    12.05.2025

  • James Gang

    Станкович "слил" сезон в унитаз. Однозначно гнать его взашей.

    12.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ВСЯ РОСИЯ ГОЛОСУЕТ ЗА СТАНКОВИЧА В СПАРТАКЕ!!!

    12.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ТОЛЬКО НЕ ЭТО!!!

    12.05.2025

  • hant64

    Странный заголовок - не может покинуть, а просто обязан это сделать. А уж по собственной воле или выгонят - это уже нюансы.

    12.05.2025

  • fedland

    спартаку не привыкать выплачивать неустойку. в свинарнике много граблей и наступать на них любимое занятие боссов спартака...

    12.05.2025

  • Rudrik31

    Так вся страна требует - продлить на 5 лет!! он вам Зенит победил, неблагодарные!! а и зарплату в 5 раз поднять естественно!!)))

    12.05.2025

  • gan75

    Вообще не понимаю, зачем со спартаковских и попрыгунчиками контракты больше чем на сезон заключают? Артисты в шоу должны меняться, что бы публика не заскучала :)

    12.05.2025

  • Kungur79

    Главное эффективно

    12.05.2025

  • Maksim SEMAK

    ура

    12.05.2025

  • rams

    Ха!!!!!Дык это ж секта!!!!

    12.05.2025

  • Глупый

    не успели карлушу подписать,зря

    12.05.2025

  • Топотун

    Только геи болеют за Милан !

    12.05.2025

  • Деметрио

    Партнёр тебе нашёлся, лайк поставил. Петушитесь на здоровье! Не благодари!

    12.05.2025

  • Топотун

    Транс ?

    12.05.2025

  • shullers

    У нас жи есть Мостовой!!!

    12.05.2025

  • d.markelov

    12.05.2025

  • Деметрио

    Своих ищешь? Нет, тут ты мимо!

    12.05.2025

  • Бен Ричардс

    Не удивлюсь, если отставка Станковича последует уже через два дня, 15 мая в случае вылета из Кубка. А он хочет еще три года получать бесплатные талоны на усиленное питание за 47% набранных очков в 10 матчах после зимнего перерыва? Результат 8-го места в РПЛ, которая в Европе ничто и зовут никак.

    12.05.2025

  • Глупый

    надо как минимум полсостава выгнать

    12.05.2025

  • Глупый

    вопрос другой,кто следующий?

    12.05.2025

  • Топотун

    Нет. Ты гей ?

    12.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    В принципе в Белграде в четверг будет + 23. Личка сказал, что это хорошая температура воздуха для возвращения.

    12.05.2025

  • Деметрио

    За 25 лет два довеска,не надорвались нести?

    12.05.2025

  • Топотун

    Спирт - сдвинутый на сексе стильный сутенер. А ты ?

    12.05.2025

  • Топотун

    Дай ему свой банан !

    12.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    ну все, Зенит разик обыграл (правда не без помощи), можно и домой ехать).

    12.05.2025

  • zg

    Тут куда интереснее мнение Царя!)))

    12.05.2025

  • Топотун

    Спирт, ты глотаешь золотой дождь ?

    12.05.2025

  • Топотун

    Шванц, ты правильный бомж ?

    12.05.2025

  • _моро

    с ума сошли? ему сам оир руку жал! любопытно, кто будет следующий)

    12.05.2025

  • zg

    Салют!Они ж могут,дорожка то давно проторена!)

    12.05.2025

  • Топотун

    Для Великого Спартака Кубок это лишь довесок...

    12.05.2025

  • Деметрио

    Естественно, чтобы отступные пожирнее были!

    12.05.2025

  • zg

    Согласен,вообще непредсказуемо!

    12.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Станкович может сохранить свой пост в случае победы в Кубке России.____ А Станкович в свою очередь заявил, что если не продлите контракт, я и Кубок завалю.

    12.05.2025

  • zg

    Мне больше интересно другое,а наши идиоторуководы его таки переподписали или все таки нет?!

    12.05.2025

  • Махал махалыч

    Да ладно, в натуре? Это будет хорошое решение.

    12.05.2025

  • Махал махалыч

    правильно, моргалы выколю, редиска такая.

    12.05.2025

  • Вадим Антропов

    Как-то слишком примитивно пилят деньги в народной команде последние 4 пятилетки...

    12.05.2025

  • За спорт!

    Логично.

    12.05.2025

  • Спринт

    Есть типовой тренерский контракт, критерии которого уставлены юридическим отделом ФИФА. Тренерские контракты везде примерно одинаковы по юридической составляющей. Разнятся только суммы и сроки.

    12.05.2025

  • DaviT MosKv

    таки да, но... дьявол в деталях. иностранцам таки принято обычно прописывать. они же не на электричке приезжают на выходные. штаб, семья и пр...

    12.05.2025

  • Спринт

    .. что мордогляд ответил .. ** ?

    12.05.2025

  • Спринт

    Соплюнька башкир-кызымская .. тобе до моего русского никогда не дотянутси .. с твого хилого зачатия .. **

    12.05.2025

  • DaviT MosKv

    предположу что в контракте Деяна расторжение сугубо по хотелкам сторон.

    12.05.2025

  • Спринт

    Типовой тренерский контракт не предусматривает значенимя места команды при разрыве действующего контракта, для выплаты полной суммы положенной неустойки.. Именно за это "зацепился" бывший тренер ЦСКА Федотов.

    12.05.2025

  • Секир-башка

    И пусть канает отсюда, а то я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю!

    12.05.2025

  • Фирсыч

    Да фиг его знает! Ростов та ещё команда. Может выдать суперматч, а может и об...ся.

    12.05.2025

  • Tony Lee

    Спирт, русский язык выучил бы, колхозник сиволапый.

    12.05.2025

  • Tony Lee

    Новость ни о чем. Кликбейт обычный. Про любого тренера можно так же написать, только здесь комментариев будет больше)))

    12.05.2025

  • DaviT MosKv

    не пишите о том, о чем не знаете безусловно. может неустойка такая же, как сумма контракта до завершения. а может за место ниже 3 вообще без неустойки.

    12.05.2025

  • Спартаксис г.м.

    :rofl::rofl::rofl:

    12.05.2025

  • Спринт

    плюгавеньткий выкормыш колхозной башкир-кызымки .. сдрызднесь под лоханью ..

    12.05.2025

  • Спартаксис г.м.

    На выход, легенда! :joy:

    12.05.2025

  • NF

    Но это все равно меньше, чем если было продление уже сейчас. И потом, а какова сумма неустойки? Тренерское прошлое Станковича не столь звёздное, чтобы были серьезные суммы. Если только "Спартак" вновь не оказался верен себе...

    12.05.2025

  • Спринт

    У колхозного Стакановича действующий контракт до конца 2025 года. Неустойка будет не малая за досрочный разрыв контракта, плюс полная выплата суммы до завершения действия личного контракта.

    12.05.2025

  • Олег

    Ну в общем ничего нового ) Только надо сначала подписать новый контракт со Станковичем года на 3, а потом сразу в отставку его.

    12.05.2025

  • goreotuma

    "Реутовский вестник" уже это опровергнул

    12.05.2025

  • juvekos

    какой же ты жалкий

    12.05.2025

  • Спринт

    Красно-белые проиграЛА ... точней не выразишь тушинский колхозчи ..**

    12.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    Ростов обыграет Спартак в кубке Станковичу пора домой

    12.05.2025

  • NF

    Вообще-то на 99,9% исход событий видится пока именно таким. Правда, и руководство "Спартака" следом стоит отправить. Успех "Спартака" в Кубке, учитывая последние матчи, будет сродни невероятному параду звёзд. В конце концов, контракт-то не заключили еще со Станковичем, риска платить серьезную неустойку нет...

    12.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Логично

    12.05.2025

  • Denis Sukhanov

    Поржал над секретным инсайдом)

    12.05.2025

  • Максим Черный

    а у генича может случиться понос....

    12.05.2025

    Орещук считает, что Бувач может сделать Гусева тренером уровня Клоппа
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

