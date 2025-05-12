Mozzart Sport: Станкович может покинуть «Спартак» в конце сезона
«Спартак» может отправить главного тренера Деяна Станковича в отставку в конце сезона-2024/25 сообщает Mozzart Sport.
По информации источника, в клубе недовольны результатами в весенней части РПЛ. Станкович может сохранить свой пост в случае победы в Кубке России. Контракт 46-летнего серба рассчитан до лета 2026 года.
«Спартак» после 28 туров набрал 51 очко и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Красно-белые проиграли в трех из последних пяти матчей в чемпионате.
В финале Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом» 15 мая.
Источник: Mozzart Sport
