12 мая, 15:59

Metaratings: «Локомотив» сделал предложение по трансферу Руденко

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Локомотив» официально предложил приобрести 26-летнего левого вингера «Химок» Александра Руденко, сообщает Metaratings.ru.

Ранее Руденко в разговоре с «СЭ» выразил желание покинуть «Химки».

Руденко играет за «Химки» с 2022 года. За это время он провел в составе клуба 107 матчей, забив 25 голов и отдав 11 голевых передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1 миллион евро.

Источник: Metaratings.ru
  • Бананоид

    как может бюджетная организация спонсирующая Локомотив бросить в беде Туфанчика? подумаешь пару лямов подкинуть чурочке, ничего страшного, пару электричек отменят и ладно...

    12.05.2025

  • Virtuoz00

    Чего она нах несет, эта новость уже неделю гуляет по сайтам, не кто его в Локомотив не собирается брать, уже было опровержение этой дезы!!

    12.05.2025

  • Player124

    Зачем делать предложение? Лучше подождать пока Химки развалятся и забрать бесплатно.

    12.05.2025

  • m_16

    Про пылесос уже было?

    12.05.2025

