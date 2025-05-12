Metaratings: «Локомотив» сделал предложение по трансферу Руденко

«Локомотив» официально предложил приобрести 26-летнего левого вингера «Химок» Александра Руденко, сообщает Metaratings.ru.

Ранее Руденко в разговоре с «СЭ» выразил желание покинуть «Химки».

Руденко играет за «Химки» с 2022 года. За это время он провел в составе клуба 107 матчей, забив 25 голов и отдав 11 голевых передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1 миллион евро.