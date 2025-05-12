Футбол
12 мая, 16:45

Орещук считает, что Бувач может сделать Гусева тренером уровня Клоппа

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост и.о. главного тренера бело-голубых.

«Ролан, как я понял, был связующим звеном — мостиком между командой и тренерским штабом. Ребята все к нему хорошо относились. Он сам бывший футболист, легенда «Динамо», точнее легенда российского футбола. Доверие к нему есть. Играть продолжили по той же схеме, но с другим настроением.

Если Новикову дали шанс доиграть, то и у Гусева есть шанс остаться, если все 4 игры выиграет.

Знаю, что Бувач ищет, с кем он мог бы работать в паре. И Гусев — хороший вариант для всех. Они будут вместе работать и идти к цели. Как заявлял Бувач, он слепил того, кем стал Клопп. Почему бы не слепить такого же тренера из Гусева?» — сказал Орещук «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера 1 мая.

Под руководством Гусева «Динамо» одержало 2 победы в 2 матчах РПЛ. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице с 53 очками.

Анастасия Ланская

Ролан Гусев
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
Популярное видео
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Ну не у вас же вроде...:thinking:

    13.05.2025

  • Армеец

    А он уже был....

    13.05.2025

  • ФОКСИ

    Что он курит?.........

    12.05.2025

  • Loel1

    Давайте его сразу в Зенит!

    12.05.2025

  • zg

    Надо ему тренерство уже предложить таки наконец!)

    12.05.2025

  • zg

    Главное в этом всем,чтобы было единение,а не про лыбедя-щуку и рака!)

    12.05.2025

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    бувач уже двоих после шварца сделал пора и его отправлять за ними

    12.05.2025

  • Max Stch

    тут как бы про опыт Бувача, что он не только согласовывает форму на сезон)

    12.05.2025

  • Леший

    Интересные подробности, спасибо. Только тренером делает сам тренер. Спортивный директор может доверять, поддержать, что посоветовать, но...

    12.05.2025

  • zg

    Эх,жаль в Динамо Клопп не приехал!)

    12.05.2025

  • Max Stch

    Бувач и Клопп познакомились в 1992 году, когда выступали в «Майнце». Они очень быстро подружились: Бувач ассистировал, Клопп забивал, а после игр они проводили время за долгими разговорами о футболе и тактике. И в итоге поняли, что не смогут друг без друга: мужчины договорились, что если один из них получает работу тренером, то зовет с собой второго. В 2001 году Клопп возглавил «Майнц» и позвал Бувача. При переговорах с «Боруссией» и «Ливерпулем» Клопп выдвигал жесткое условие: Бувач и Кравец (еще один постоянный ассистент немца) должны работать вместе с ним. Питер Кравец шутил, что они втроем похожи на рок-группу: Клопп – фронтмен, который постоянно у всех на виду, а Бувач и Кравец – позади него, на басах и барабанах.

    12.05.2025

  • Олег

    Играть продолжили по той же схеме // Видимо, Орещук очень "внимательно" смотрит футбол ) Т.к. у самого Гусева ровно противоположное мнение: "Если вы смотрите футбол, то видите, что команда совершенно иначе играет".

    12.05.2025

  • zg

    А у нас тренеров спортдиры нынче делают?!)))ПыСы-Ролану удачи и доверия руководства!

    12.05.2025

    • Mozzart Sport: Станкович может покинуть «Спартак» в конце сезона

    Орещук: «Знаю, что между игроками и Личкой были проблемы»
