Орещук считает, что Бувач может сделать Гусева тренером уровня Клоппа

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост и.о. главного тренера бело-голубых.

«Ролан, как я понял, был связующим звеном — мостиком между командой и тренерским штабом. Ребята все к нему хорошо относились. Он сам бывший футболист, легенда «Динамо», точнее легенда российского футбола. Доверие к нему есть. Играть продолжили по той же схеме, но с другим настроением.

Если Новикову дали шанс доиграть, то и у Гусева есть шанс остаться, если все 4 игры выиграет.

Знаю, что Бувач ищет, с кем он мог бы работать в паре. И Гусев — хороший вариант для всех. Они будут вместе работать и идти к цели. Как заявлял Бувач, он слепил того, кем стал Клопп. Почему бы не слепить такого же тренера из Гусева?» — сказал Орещук «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера 1 мая.

Под руководством Гусева «Динамо» одержало 2 победы в 2 матчах РПЛ. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице с 53 очками.

Анастасия Ланская