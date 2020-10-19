Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о дебюте полузащитника Виктора Мозеса за клуб.

— Если бы еще забил, вообще было бы здорово, — приводит слова Ещенко РИА Новости. — И для него самого это было бы важно. У него был хороший момент, когда Джордан Ларссон дал пас вразрез. Виктор качественный и сильный футболист, он играл в «Челси», «Интере». Просто так в такие команды не берут.

— Он хоть успел познакомиться с вами перед игрой?

— Конечно. Мы пожелали ему удачи в «Спартаке», чтобы все было хорошо, чтобы не было травм. И перед выходом на поле я ему дал напутствие, сказал, чтобы не тушевался. Мы приняли его тепло. Тем более он сам все понимает, ему все же не 20 лет. Думаю, попросим Виктора, чтобы пару песен спел команде. Возможно, придумаем, какие именно.

— Нигериец — ваш конкурент за место в составе...

?— Это стимул для меня. Соответственно, и он не будет спать спокойно, когда знает, что есть я. Понимаю, что я не могу играть все время, выходить постоянно и быть в обойме. В составе должен быть еще один квалифицированный футболист.