Мозес назвал «Спартак» одним из величайших клубов Европы

Новичок «Спартака» Виктор Мозес заявил: он рад переходу из «Челси». Также нигерийский полузащитник назвал свой новый клуб одним из величайших в Европе.

«Привет, ребята! — сказал Мозес на видео в Twitter. — Я очень рад перейти в «Спартак», один и величайших клубов Европы. С нетерпением жду встречи со своими партнерами. Нас ждет интересный сезон. Вперед, «Спартак»!»

Также футболист опубликовал сообщение в соцсети, где написал: «Не могу дождаться, чтобы начать!»

Can't wait to get started! ?? https://t.co/UsF27irTpl — Victor Moses (@VictorMoses) October 15, 2020

Арендное соглашение «Спартака» с 29-летним нигерийским футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока у «Челси».

Мозес провел за лондонцев 128 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 13 голевых передач. В минувшем сезоне полузащитник играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 матчей, 1 гол и 1 голевая передача) и «Интер» (20 матчей, 5 результативных передач). Портал transfermarkt.de оценивает Мозеса в 6 миллионов евро.