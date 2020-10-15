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Мозес назвал «Спартак» одним из величайших клубов Европы

21:46
Виктор Мозес. Фото AFP
Виктор Мозес. Фото AFP
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Новичок «Спартака» Виктор Мозес заявил: он рад переходу из «Челси». Также нигерийский полузащитник назвал свой новый клуб одним из величайших в Европе.

«Привет, ребята! — сказал Мозес на видео в Twitter. — Я очень рад перейти в «Спартак», один и величайших клубов Европы. С нетерпением жду встречи со своими партнерами. Нас ждет интересный сезон. Вперед, «Спартак»!»

Также футболист опубликовал сообщение в соцсети, где написал: «Не могу дождаться, чтобы начать!»

Арендное соглашение «Спартака» с 29-летним нигерийским футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока у «Челси».

Мозес провел за лондонцев 128 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 13 голевых передач. В минувшем сезоне полузащитник играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 матчей, 1 гол и 1 голевая передача) и «Интер» (20 матчей, 5 результативных передач). Портал transfermarkt.de оценивает Мозеса в 6 миллионов евро.

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