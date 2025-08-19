Мойзес: «Я встал на защиту российского футбола и всегда буду его защищать»

Защитник ЦСКА Мойзес в разговоре с «СЭ» оценил уровень чемпионата России.

Ранее Мойзес в соцсетях ответил на критику, заявив, что бразильские игроки в России защищают честь своей страны.

«Сегодня, с учетом ситуации, в которой находится страна, игры не показывают по телевидению. Поэтому бразильские болельщики не могут следить за нами, бразильцами, которые здесь, в России, выступают. Им очень сложно анализировать, и сегодня у них такое видение. Никто не обращает внимания на российский футбол из-за таких сюжетов. Я защищаю российский футбол, потому что это очень сложная лига, здесь прекрасные футболисты: как россияне, так и иностранные игроки. Тут 4-5 команд могут бороться за чемпионство, очень много молодых игроков, все матчи прекрасно организованы, красивые стадионы, на которых происходит футбольный спектакль. Поэтому я встал на защиту российского футбола и всегда буду его защищать», — сказал Мойзес «СЭ».

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. До этого он играл за «Интернасьонал», «Ботафого», «Коринтианс» и другие команды.