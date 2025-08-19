«Оренбург» и «Ахмат» встретятся в матче шестого тура чемпионата России в пятницу, 22 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 18.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Оренбург» — «Ахмат» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

22 августа 2025, 18:00. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире встречу оренбуржцев и грозненцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После пяти туров «Оренбург» набрал пять очков, «Ахмат» — шесть. 13 августа команды встречались в матче группового этапа FONBET Кубка России, в той игре победу со счетом 2:1 одержали оренбуржцы.