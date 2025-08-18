Футбол
18 августа, 14:28

Мойзес о результатах ЦСКА в начале сезона: «Клуб должен бороться за самые высшие места»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Мойзес в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу в матче 5-го тура РПЛ над «Динамо» (3:1).

«Хочу поздравить свою команду с победой. Всегда сложно играть в дерби, особенно на выезде. Мы провели прекрасный матч, практически гарантировали себе результата в первом тайме. Это результат нашей работы. Мы сначала предсезонного сбора работаем и воплощаем на поле то, что просит нас главный тренер. Относительно положения в турнирной таблице, ЦСКА должен бороться за самые высшие места. Но нам что исправлять и улучшать в свое игре. Впереди у нас еще много туров», — сказал Мойзес «СЭ».

ЦСКА после 5-го тура занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
  • rustov

    Мойзес - боец до мозга костей!

    18.08.2025

  • AlexCS4

    Мойзес - топ! Лучший левый деф РПЛ.

    18.08.2025

