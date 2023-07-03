Митай признался, что ничего не знает о «Балтике»
Защитник «Локомотива» Марио Митай рассказал, что ничего не знает о «Балтике» перед товарищеским матчем с калининградским клубом.
— Первая тренировка прошла очень хорошо, — сказал Митай в интервью пресс-службе клуба. —У меня было несколько дополнительных выходных. Думаю, что сейчас мы готовы вернуться к работе и продолжить делать то, что мы любим.
— В этот четверг нам предстоит провести товарищеский матч с командой, которая вернулась в РПЛ — «Балтикой». Слышал об этой команде?
— Если честно, то не слышал про них, но раз они вышли из Первой лиги, они должны быть в порядке. Нам нужно сохранять концентрацию во время игры с ними, нельзя недооценивать соперника.
«Локомотив» проведет товарищеский матч с «Балтикой» в четверг, 6 июля. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -