Мостовой — об игре Абены: «Показалось, что у него 5-6 лишних килограммов»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» оценил игру защитника красно-белых Миенти Абены в матче 12 тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Еще в игре с «Локомотивом» показалось, что у него 5-6 лишних килограммов. Те, кто занимались футболом, знают, что за несколько лишних граммов могут штрафовать. А сегодня ключевым моментом игры стала грубейшая ошибка Абены, приведшая ко второму голу, где он просто подарил мяч сопернику. Да, всех собак вешать на него не стоит, но сыграл он в любом случае неважно», — сказал Мостовой «СЭ».

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.

Денис Сафронов