Семенов не собирается завершать карьеру: «Готов вернуться в бой!»

Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов ответил на вопрос о дальнейшей карьере.

— Вы завершили карьеру?

— Я еще не закончил карьеру. Понял, что пока могу играть на хорошем уровне. Чувствую себя замечательно. И зимой буду искать себе какие-то варианты.

— Уже есть какая-то конкретика, с кем можете подписать контракт?

— Пока ничего называть не буду, но разговоры ведутся. Готов вернуться в бой! — приводит слова Семенова «РБ Спорт».

Семенов выступал за «Ахмат» с 2014 по 2024 год. В общей сложности 35-летний футболист провел 289 матчей за грозненскую команду, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.