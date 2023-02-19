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Сегодня, 13:35

Мостовой: «Верится с трудом, что хорошие легионеры приедут к нам»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о легионерах в РПЛ.

«Верится с трудом, что сейчас хорошие легионеры приедут к нам. Раньше за счет бешеных денег могли забирать игроков. За деньги всегда приезжали к нам, сейчас в меньшей степени. Приезжал какой-то игрок из «Ливерпуля» сюда, удивлялись. Думали, почему. А ему в два раза тут денег больше дали. Конечно, поэтому и приехал. Сейчас же сложнее — таких больших денег нет, мы не играм в Европе. Сейчас если брать кого-то, то либо совсем опытных как Фалькао, либо молодых, которых в Европе пока нигде видеть не хотят», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» подтвердил, что московский клуб был заинтересован в переходе 37-летнего форварда «Райо Вальекано» Радамеля Фалькао.

Зимнее трансферное окно в России закроется 22 февраля.

Александр Мостовой
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Александр Соболев

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Краснодар

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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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