Кафанов оценил игру Лантратова в «Локомотиве»: «Илья хороший вратарь. Он и был кандидатом в сборную»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил выступление голкипера Ильи Лантратова за «Локомотив».
«С Ильей был разговор — очень важно в новой команде сыграть первые матчи без ошибок. Тем более в той, которая классом выше. Тем самым заслужить себе право играть дальше — а потом все пойдет. Слава богу, так и получилось. Лантратов — хороший вратарь. Он и был кандидатом в сборную. Наверное, ситуация у «Локомотива» и «Химок» (до возобновления чемпионата) была похожая. Это, возможно, и помогло Илье. «Химки» все время боролись за выживание. Лантратов попал в команду высокого уровня, но на тот момент «Локомотив» тоже боролся за выживание. Этот опыт ему помог. У Лантратова получился мягкий переходный период — он не сразу попал в команду, которая борется за медали. Все идет постепенно, думаю, в следующем году будут бороться за призовые места», — сказал Кафанов «СЭ».
После ничьей с ЦСКА «Локомотив» с 29 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
В этом сезоне 27-летний Лантратов провел за железнодорожников 9 матчей, из них 2 игры вратарь отстоял на ноль. Первую половину сезона голкипер играл в составе «Химок», проведя 15 матчей, из них 3 — на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4