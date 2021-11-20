Мостовой считает, что «Спартак» не заслуживал поражения в матче с «Краснодаром»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Краснодара» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Футбол понравился, моменты во все стороны, скорости хорошие. На три игры создали. «Спартак» не заслуживал поражения. Ничейная игра абсолютно. «Краснодару» повезло больше. Но теперь я не удивлюсь отставки Витории. Все определяет результат, а место в таблице печальное. Выправить ситуацию могут только сам игроки.

Судейство было неоднозначное. Умярову ни за что показали желтую карточку, пенальти все тоже непонятные, на Ларссоне не поставил даже штрафной, хотя он там был железный», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Быки» набрали 24 очка и занимают пятое место в РПЛ, «Спартак» с 19 баллами идет десятым.