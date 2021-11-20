Баженов: «У меня положительные эмоции от «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал поражение красно-белых в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Открытый футбол от обеих команд. Кому-то повезло. «Спартак» мог лучше использовать свои моменты, их подвело техническое мастерство. Ребята хотели победить, побольше бы таких игр. У меня положительные эмоции от «Спартака», он мне понравился.

Витория во всем этом виноват и не виноват. Хочется, чтобы весь клуб уже объединился одной целью. В данном моменте не все в клубе смотрят в одну сторону, не все в одной лодке. Это сразу отражается на результатах. Все просто», — сказал Баженов «Чемпионату».