Баженов: «У меня положительные эмоции от «Спартака»
Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал поражение красно-белых в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
«Открытый футбол от обеих команд. Кому-то повезло. «Спартак» мог лучше использовать свои моменты, их подвело техническое мастерство. Ребята хотели победить, побольше бы таких игр. У меня положительные эмоции от «Спартака», он мне понравился.
Витория во всем этом виноват и не виноват. Хочется, чтобы весь клуб уже объединился одной целью. В данном моменте не все в клубе смотрят в одну сторону, не все в одной лодке. Это сразу отражается на результатах. Все просто», — сказал Баженов «Чемпионату».
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4519427-bazhenov-mne-ponravilsya-spartak-protiv-krasnodara-no-sejchas-v-klube-ne-vse-v-odnoj-lo.html
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