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Баженов: «У меня положительные эмоции от «Спартака»

22:10
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал поражение красно-белых в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Открытый футбол от обеих команд. Кому-то повезло. «Спартак» мог лучше использовать свои моменты, их подвело техническое мастерство. Ребята хотели победить, побольше бы таких игр. У меня положительные эмоции от «Спартака», он мне понравился.

Витория во всем этом виноват и не виноват. Хочется, чтобы весь клуб уже объединился одной целью. В данном моменте не все в клубе смотрят в одну сторону, не все в одной лодке. Это сразу отражается на результатах. Все просто», — сказал Баженов «Чемпионату».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак
Голы
Кордоба, 16 (1:0), Соболев, 45 (1:1), Крыховяк, 61 (2:1)
Краснодар
Сафонов Сорокин Кайо Вилена Петров (Спаич, 62 ) Крыховяк Черников Сперцян (Чернов, 90 ) Кабелла Ионов (Классон, 62 ) Кордоба
Спартак
Селихов Жиго Кофрие (Рассказов, 71) Джикия Умяров Игнатов Айртон (Ломовицкий, 83) Мозес Промес Соболев Ларссон
Предупреждения
Черников 33, Сперцян 66, Вилена 74  -  Умяров 10, Кофрие 56, Айртон 59
Судьи
Алексей Сухой (Люберцы) Владимир Миневич (Смоленск) Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Турбин (Дмитров) Богданов (Верея)

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4519427-bazhenov-mne-ponravilsya-spartak-protiv-krasnodara-no-sejchas-v-klube-ne-vse-v-odnoj-lo.html

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Иван Шитик все материалы автора

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