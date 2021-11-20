Гончаренко назвал цели «Краснодара» на этот сезон
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко ответил на вопрос, как победа над «Спартаком» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ (2:1) повлияет на команду.
«Можно ли сказать, что «Краснодар» вышел из кризиса после этой победы? У нас очень тяжело все воспринимают результат и не видят за этим качество игры. Мы можем вернуться к матчу с «Динамо». Ни по одному компоненту мы не уступили, а оценки очень негативные. Из того, что мы могли сделать — выставить основу против «Кубани» в кубке. Тогда было бы другое эмоциональное состояние.
Какое место будет для нас приемлемым по итогам сезона? Примем любое место. В любом случае надо двигаться вперед», — сказал Гончаренко.
«Краснодар» занимает пятую строчку в таблице, набрав 24 очка.
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