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Сегодня, 17:20

Мостовой: «Я говорил, что «Химки» не проиграют». «Локомотив» «наелся», это видно»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» результат матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Химки» (1:3).

«Вчера и позавчера я давал свои прогнозы — и сказал, что «Химки» не проиграют. И это сбылось. Но не думал, конечно, что так уверенно выиграют. Мне говорили, что «Локомотив» в порядке, но я отвечал: «Ребят, подождите. Вы посмотрите на каком они месте будут в конце чемпионата, им не просто».

Я же вижу все, просто подсказывать проблемы уже не хочется. Есть объективные причины: они наелись, это видно, «Локомотив» играет почти без замен. Плюс много молодых ребят, молодым всегда свойственно сдуваться», — сказал Мостовой «СЭ».

«Локомотив» (34 очка) потерпел второе подряд поражение в РПЛ и остается третьим в турнирной таблице. Кроме того, команда Михаила Галактионова второй раз в текущем сезоне уступила подмосковной команде в чемпионате России.

«Химки» (16 очков) прервали 6-матчевую серию без побед во всех турнирах и поднялись на 12-е место в РПЛ.

Дарик Агаларов

Александр Мостовой
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
13
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Факел
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1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
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Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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Фернандо Костанца

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