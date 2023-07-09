Мостовой: «Полузащита «Зенита» сильнее, чем у «Спартака», даже с учетом возможного прихода Медины»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансферной политике московской команды в это межсезонье.
— Пишут, что после перехода Медины «Спартак» больше не будет укреплять полузащиту.
— У команды полный набор по количеству игроков в линии полузащиты, — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.
— А по качеству?
— Здесь все просто на данный момент. Для чего «Спартаку» усиливать состав? Для борьбы с «Зенитом» за чемпионство, верно? А линия полузащиты питерцев сейчас выглядит сильнее даже с учетом возможного прихода Медины.
По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.
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|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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