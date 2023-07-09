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Сегодня, 19:32

«Динамо» определилось с последним соперником в межсезонье

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» завершит подготовку к сезону двумя матчами с «Пари НН» в один день — 14 июля.

Встречи пройдут на базе бело-голубых в Новогорске.

Этим летом «Динамо» провело три матча: одну игру против «СКА-Хабаровска» (2:1) и две встречи с ЦСКА (5:0 и 6:3).

В прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками в 30 матчах.

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