Личка о победе «Динамо» над ЦСКА в Братском кубке: «Для молодых игроков это большой опыт»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над ЦСКА в BetBoom Братском кубке.
В воскресенье, 9 июля бело-голубые разгромили ЦСКА (6:3) на своем поле и выиграли у армейцев по сумме двух встреч (11:3).
— Очень рад, что наши молодые футболисты и игроки ЦСКА смогли сыграть на таком стадионе, — сказал Личка. — Было много болельщиков. Для молодых игроков это большой опыт и школа. Это их будущее. Я очень рад. Мне очень понравилась тренировочная база клуба. Надо сказать, что все на высоком уровне. Сейчас надо работать и радовать болельщиков очками в чемпионате.
— К Рыкову и Кураньи пригляделись бы?
— Да! Почему нет? Еще и Ролана можно включить (обращается к Гусеву). Видеть на поле Кураньи и Рыкова было приятно для болельщиков.
Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.
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6
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7
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
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|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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