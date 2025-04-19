Мостовой о защитниках «Акрона» в матче со «Спартаком»: «Взбесил третий гол. Тренируетесь годами, а у вас мяч с аута так кидают»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил игру обороны «Акрона» в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

«Меня особенно взбесил третий гол, когда дали этот пенальти в ворота «Акрона». Человек вбегает в штрафную один, а где защитники? А тот, который хочет отнять — зачем он ногу туда ставит? Это же элементарные вещи. Просто я себя ставлю на место игроков, в такой ситуации стоял бы и спрашивал: «Вы что там делаете сзади»? Вы же тренируетесь годами, а у вас мяч с аута кидают, потом вам за спину убегают, и вы игрока сбиваете там», — сказал Мостовой «СЭ».

«Акрон» после 25 туров набрал 28 очков и идет девятым в турнирной таблице РПЛ.