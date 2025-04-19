Мостовой: «Спартаку» удалось выиграть у «Акрона» благодаря защитникам тольяттинцев. Я знал, что они будут ошибаться»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» впечатлениями от победы «Спартака» над «Акроном» (3:2) в матче 25-го тура РПЛ.

«Еще при счете 0:2 я говорил, что «Спартак» не проиграет. Потому что знал, что футболисты «Акрона» будут допускать ошибки, потому что уровень игроков «Спартака» намного выше. Какую они передачу пустили при первом голе... Второй был забит в стиле лучшего нападающего, а третий — это вообще... Как на 93-й минуте люди из аута делают пенальти? Если вы так будете делать, то всегда будете проигрывать. Проблема в том, что «Спартак» любит давать такие форы в последнее время. Он сыграл средне, но благодаря защитникам «Акрона» ему удалось победить», — сказал Мостовой «СЭ».

В следующем, 26-м туре РПЛ «Спартак» сыграет против ЦСКА. Матч пройдет в субботу, 26 апреля и начнется в 19.30 (мск).