Мостовой объяснил, почему Фернандеса заслуженно критикуют после перехода в «Зенит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса стать игроком «Зенита», а не с ЦСКА.

«90 процентов болельщиков ЦСКА и люди, имеющие отношение к клубу, конечно, будут негативно воспринимать это решение. Я считаю, что это правильная реакция. Потому что футболист почти десять лет выступает в одной команде и целует эмблему, а потом пропадает и появляются в стане главного конкурента, не совсем хорошо с его стороны. Я не раз говорил, что нужно думать прежде, чем что-то сделать. Но сейчас главную роль в жизни играют деньги и все, что с ними связано. Но если говорить о футбольной составляющей, то это усиление для «Зенита». Они постоянно усиливаются иностранными игроками», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В прошлом году он расторг контракт с армейцами и приостановил карьеру.

17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». 32-летний защитник подписал контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.