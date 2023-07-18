Мостовой объяснил, почему Фернандеса заслуженно критикуют после перехода в «Зенит»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса стать игроком «Зенита», а не с ЦСКА.
«90 процентов болельщиков ЦСКА и люди, имеющие отношение к клубу, конечно, будут негативно воспринимать это решение. Я считаю, что это правильная реакция. Потому что футболист почти десять лет выступает в одной команде и целует эмблему, а потом пропадает и появляются в стане главного конкурента, не совсем хорошо с его стороны. Я не раз говорил, что нужно думать прежде, чем что-то сделать. Но сейчас главную роль в жизни играют деньги и все, что с ними связано. Но если говорить о футбольной составляющей, то это усиление для «Зенита». Они постоянно усиливаются иностранными игроками», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В прошлом году он расторг контракт с армейцами и приостановил карьеру.
17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». 32-летний защитник подписал контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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