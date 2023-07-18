Бонгонда дебютировал за «Спартак» в матче с «Нефтчи»

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Новичок «Спартака» Тео Бонгонда дебютировал в товарищеском матче против «Нефтчи». Нападающий вышел на замену на 64-й минуте.

Матч проходит на «Открытие Банк Арене». Счет к 54-й минуте — 2:0.

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Футболист будет выступать за красно-белых под 77-м номером.