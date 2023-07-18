Бонгонда — о дебюте за «Спартак»: «Атмосфера потрясающая!»
Новичок «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал свой дебютный матч за красно-белых. Нападающий вышел на замену на 64-й минуте в товарищеской встрече с «Нефтчи» (2:0).
«Атмосфера потрясающая!» — сказал футболист.
«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.
Футболист будет выступать за красно-белых под 77-м номером.
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4
|Ростов
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5
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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13
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|0
|0
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|0
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|0
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14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
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|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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