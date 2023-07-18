Бонгонда — о дебюте за «Спартак»: «Атмосфера потрясающая!»

Новичок «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал свой дебютный матч за красно-белых. Нападающий вышел на замену на 64-й минуте в товарищеской встрече с «Нефтчи» (2:0).

«Атмосфера потрясающая!» — сказал футболист.

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Футболист будет выступать за красно-белых под 77-м номером.