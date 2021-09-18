Мостовой назвал условие, при котором Руй Витория покинет «Спартак»
Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой оценил нынешних позицию главного тренера московской команды Руя Витории в клубе.
— Грозит ли тренеру Руи Витории отставка?
— На данный момент вряд ли. Только, если «Спартак» проиграет ЦСКА, тогда руководство пойдет на крайние меры, — сказал Мостовой в интервью «Спорт день за днем».
— Каковы шансы, что он останется?
— Если «Спартак» одолеет ЦСКА, то не уйдет вовсе, так как победа над таким противником — это сразу скачок на вершину таблицы.
— Видно ли, что игроки борются за Виторию?
— Да, ведь все говорили, что их все устраивает и все нравится.
После семи туров «Спартак» с десятью баллами занимает девятое место в таблице РПЛ.
Дерби ЦСКА — «Спартак» пройдет в понедельник, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена».
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https://www.sportsdaily.ru/news/mostovoy-rasskazal-v-kakom-sluchae-vitoriya-pokinet-spartak?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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