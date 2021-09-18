Смородская назвала глупостью возможное назначение Демба Ба на пост спортивного директора «Локомотива»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном назначении Демба Ба на пост спортивного директора железнодорожников. Ранее об этом сообщил Lequotidien.
«Это не пойдет на пользу «Локомотиву». Демба Ба не знает российский футбол! Что это такое? Спортивным директором так не становятся. Очередная глупость и авантюра!» — сказала Смородская «СЭ».
Демба Ба играл под началом Рангника в «Хоффенхайме», откуда в 2011 году перебрался в «Вест Хэм». Сезон-2013/14 Ба провёл в составе «Челси», в составе которого стал победителем Лиги Европы. Последним клубом сенегальца стал швейцарский «Лугано».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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