Стукалов: «Не знаю, почему «Уфа» преобразилась во втором тайме»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:2) подвел итоги встречи.
— Я же сказал, что игра будет боевая. Мы долго входим в игру.Второй тайм порадовал, — отметил Стукалов в эфире «Матч Премьер». — Были моменты. В конце нельзя было доводить, надо было спокойно доводить до логического завершения.
— Почему не получается спокойно доводить игру до конца?
— Потому что где надо мяч придержать, мы торопимся, идем в атаку. Быстро разыгрываем штрафной, теряем мяч, встречная атака. Это ошибки.
— Почему команда преобразилась после перерыва?
— Не знаю. У нас каждый раз команда после перерыва почему-то преображается. До перерыва не может так играть. В этом большая загадка.
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