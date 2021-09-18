Стукалов: «Не знаю, почему «Уфа» преобразилась во втором тайме»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:2) подвел итоги встречи.

— Я же сказал, что игра будет боевая. Мы долго входим в игру.Второй тайм порадовал, — отметил Стукалов в эфире «Матч Премьер». — Были моменты. В конце нельзя было доводить, надо было спокойно доводить до логического завершения.

— Почему не получается спокойно доводить игру до конца?

— Потому что где надо мяч придержать, мы торопимся, идем в атаку. Быстро разыгрываем штрафной, теряем мяч, встречная атака. Это ошибки.

— Почему команда преобразилась после перерыва?