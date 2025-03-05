Мостовому вручили тренерскую лицензию: «Легендарный момент»

Бывшему полузащитнику сборной России Александру Мостовому вручили тренерскую лицензию.

«Легендарный момент», — написал Мостовой в Telegram-канале.

В статусе футболиста Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». Он завершил карьеру в 2005 году.

Мостовой проходил обучение в период с мая 2023 года по ноябрь 2024 года. Вместе с ним в группе были Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Дмитрий Сычев и другие известные экс-футболисты. Александр Самедов, который также был в группе с Мостовым, 4 марта рассказал «СЭ», что они будут получать дипломы через неделю.

Во время учебы Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».