Мостовому вручили тренерскую лицензию: «Легендарный момент»
Бывшему полузащитнику сборной России Александру Мостовому вручили тренерскую лицензию.
«Легендарный момент», — написал Мостовой в Telegram-канале.
В статусе футболиста Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». Он завершил карьеру в 2005 году.
Мостовой проходил обучение в период с мая 2023 года по ноябрь 2024 года. Вместе с ним в группе были Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Дмитрий Сычев и другие известные экс-футболисты. Александр Самедов, который также был в группе с Мостовым, 4 марта рассказал «СЭ», что они будут получать дипломы через неделю.
Во время учебы Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».
Источник: Telegram-канал Мостового
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|22
|
3
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|10
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|0
|3
|22-11
|21
|
4
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|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
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|12
|
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|10
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|3
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|
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|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
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|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
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|0
|3
|7
|6-18
|3
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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