Личка: «Оправдания о том, что мы ехали в Ростов 5-6 часов, не работают»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что дорога до Ростова-на-Дону не является оправданием.

2 марта «Ростов» на своем поле принимал «Динамо» в рамках 19-го тура РПЛ. Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Это не оправдание, что мы долго ехали в Ростов на автобусе. Все команды сюда приезжают. «Ростов» каждую неделю так ездит. Погода в Ростове? Живя здесь, в России, вы должны были уже привыкнуть. В марте еще холодно. Может быть, на юге — плюс 5-8 градусов. Нет никаких оправданий, поле было хорошее. Можно сказать только про Хуана Касереса, который первый раз играл в такой зиме. Но он не жаловался. Оправдания, что мы едем 5-6 часов на автобусе, не работают — «Ростов» так ездит каждые 14 дней», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

После 19 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.