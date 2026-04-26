Московское «Динамо» продлило контракт со спортивным директором Бувачем до 2029 года

Московское «Динамо» продлило контракт со спортивным директором Желько Бувачем.

Новое соглашение между бело-голубыми и 64-летним специалистом рассчитано до 2029 года.

Боснийский специалист возглавил спортивное направление московского клуба в феврале 2020 года. При нем «Динамо» дошло до финала FONBET Кубка России в сезоне-2021/22, также дважды заняло третье место в чемпионате страны (сезоны-2021/22 и 2023/24).

В этом сезоне «Динамо» после 27 туров с 38 очками идет на 8-й строчке в РПЛ.

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