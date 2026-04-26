Тюкавин — о новой схеме «Динамо»: «Перешли на нее, потому что пропускали легкие голы»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин объяснил переход команды на новую игровую схему.

В воскресенье, 26 апреля, бело-голубые дома победили «Сочи» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России. Тюкавин отметился голом в этой игре.

«Новая схема? Перешли на нее, потому что в последних играх пропускали легкие голы, решили перестроить формацию», — сказал Тюкавин.

«Динамо» набрало 38 очков и сохраняет восьмое место в турнирной таблице РПЛ. 1 мая команда на выезде сыграет с «Локомотивом».

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