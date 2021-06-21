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Салихова заявила, что выход из совета директоров «Спартака» не повлиял на ее отношения с Федуном

12:37
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, что выход из совета директоров красно-белых не повлиял на ее отношения с бизнесменом.

«Мы не разъехались, все в порядке (смеется). У него было, конечно, неприятие несколько дней, но... У него нет никаких строгих договоренностей со мной по поводу «Спартака», он знает, что со мной бесполезно так. Знает ли он об интервью, которое я даю? Нет (смеется). Я не давала никаких интервью, потому что некогда было», — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=AA-I6X4-_Hs

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