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Московские арбитры напомнили о важности соблюдения гигиены во время эпидемии коронавируса

15:25
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Московские арбитры вынуждены соблюдать режим самоизоляции, как и другие жители столицы. Такие меры вызваны борьбой с распространением коронавируса.

На досуге судьи приняли участие в съемке ролика, который призывает следить за гигиеной, что является одним из главных способов борьбы с болезнью. В видео снялись Сергей Карасев, Алексей Еськов, Антон Аверьянов, Павел Шадыханов, Сабина Валиева, Юрий Матвеев, Яна Мазанова и многие другие арбитры.

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