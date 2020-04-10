Московские арбитры напомнили о важности соблюдения гигиены во время эпидемии коронавируса
15:25
Московские арбитры вынуждены соблюдать режим самоизоляции, как и другие жители столицы. Такие меры вызваны борьбой с распространением коронавируса.
На досуге судьи приняли участие в съемке ролика, который призывает следить за гигиеной, что является одним из главных способов борьбы с болезнью. В видео снялись Сергей Карасев, Алексей Еськов, Антон Аверьянов, Павел Шадыханов, Сабина Валиева, Юрий Матвеев, Яна Мазанова и многие другие арбитры.
Московские арбитры на самоизоляции... pic.twitter.com/g162eZJh5F— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) April 10, 2020
Московские арбитры на самоизоляции... pic.twitter.com/O26C1wM8g1— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) April 10, 2020
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