Московская область готова разрешить клубам РПЛ тренироваться на своих базах

Как стало известно «СЭ», руководство Московской области готово предоставить спортивные объекты региона для тренировок футбольных клубов РПЛ.

Базы столичных клубов, находящихся на территории области, теперь можно использовать для занятий — в соответствии с протоколом, который был разработан РФС и РПЛ. (Дмитрий Зеленов)

Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. По последним данным Роспотребнадзора, в России подтверждено 308 705 случаев заражения коронавирусом — это второй показатель среди стран мира. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Московские клубы просят отложить начало тренировок из-за карантина в столице