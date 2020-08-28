РФС объявила бригады арбитров, которые будут работать на матч 6-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает пресс-служба РФС.

Центральный матч тура между «Локомотивом» и «Зенитом» обслужит бригада во главе с Владимир Москалевым.

«Спартак» — «Арсенал»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Антон Кобзев; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Николай Левников.

«Химки» — «Ротор»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Владимир Овчинников.

«Уфа» — «Динамо»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Сергей Лапочкин; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Игорь Синер.

«Локомотив» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Павел Кукуян; ВАР — Николай Волошин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Рубин» — «Тамбов»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья — Олег Соколов; инспектор — Тарас Безубяк.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Николай Богач; резервный судья — Лаша Верулидзе; инспектор — Александр Гончар.

«Сочи» — «Урал»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев; резервный судья — Максим Матюнин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Эдуард Малый.

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Алексей Румянцев.