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Караваев рассказал, как молодые игроки «Зенита» обращаются к Жиркову

08:00
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал, как молодые игроки «Зенита» обращаются к своему 37-летнему партнеру Юрию Жиркову.

— Если сравнить Жиркова, например, с Шамкиным, то Юра в два раза старше. Он его по отчеству называет — Валентиныч?

— Нет, только Юра. В команде как можно по отчеству?

— Раньше по отношению к ветеранам — только так.

— Когда я приходил в ЦСКА, у нас с Игнашевичем такая же разница в возрасте была. Я к нему тоже обращался — Сергей или даже Серый. И Саша Анюков только теперь Геннадич, потому что тренером стал.

— С трудом могу себе представить, чтобы вы, только придя в ЦСКА, называли Игоря Акинфеева Фуриком, как Березуцкие или Игнашевич.

— Называл, что такого? Когда в одной команде — общение такое, сколько бы ни было лет. Все сейчас это понимают и нормально относятся. Раньше, слышал, пожестче было, надо было соблюдать субординацию. Особенно если взять тренировочный процесс. В «квадрате» играешь — и не дай бог кому-то в «домик» прокинуть. Могли так ответить, что всякое желание это делать отпало бы! (смеется)

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью Вячеслава Караваева читайте здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

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