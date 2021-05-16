Караваев рассказал, как молодые игроки «Зенита» обращаются к Жиркову
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал, как молодые игроки «Зенита» обращаются к своему 37-летнему партнеру Юрию Жиркову.
— Если сравнить Жиркова, например, с Шамкиным, то Юра в два раза старше. Он его по отчеству называет — Валентиныч?
— Нет, только Юра. В команде как можно по отчеству?
— Раньше по отношению к ветеранам — только так.
— Когда я приходил в ЦСКА, у нас с Игнашевичем такая же разница в возрасте была. Я к нему тоже обращался — Сергей или даже Серый. И Саша Анюков только теперь Геннадич, потому что тренером стал.
— С трудом могу себе представить, чтобы вы, только придя в ЦСКА, называли Игоря Акинфеева Фуриком, как Березуцкие или Игнашевич.
— Называл, что такого? Когда в одной команде — общение такое, сколько бы ни было лет. Все сейчас это понимают и нормально относятся. Раньше, слышал, пожестче было, надо было соблюдать субординацию. Особенно если взять тренировочный процесс. В «квадрате» играешь — и не дай бог кому-то в «домик» прокинуть. Могли так ответить, что всякое желание это делать отпало бы! (смеется)
(Игорь Рабинер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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