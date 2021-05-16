Караваев рассказал, как молодые игроки «Зенита» обращаются к Жиркову

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал, как молодые игроки «Зенита» обращаются к своему 37-летнему партнеру Юрию Жиркову.

— Если сравнить Жиркова, например, с Шамкиным, то Юра в два раза старше. Он его по отчеству называет — Валентиныч?

— Нет, только Юра. В команде как можно по отчеству?

— Раньше по отношению к ветеранам — только так.

— Когда я приходил в ЦСКА, у нас с Игнашевичем такая же разница в возрасте была. Я к нему тоже обращался — Сергей или даже Серый. И Саша Анюков только теперь Геннадич, потому что тренером стал.

— С трудом могу себе представить, чтобы вы, только придя в ЦСКА, называли Игоря Акинфеева Фуриком, как Березуцкие или Игнашевич.

— Называл, что такого? Когда в одной команде — общение такое, сколько бы ни было лет. Все сейчас это понимают и нормально относятся. Раньше, слышал, пожестче было, надо было соблюдать субординацию. Особенно если взять тренировочный процесс. В «квадрате» играешь — и не дай бог кому-то в «домик» прокинуть. Могли так ответить, что всякое желание это делать отпало бы! (смеется)

(Игорь Рабинер)

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