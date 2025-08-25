Морено — о поражении от «Балтики»: «Соперник полностью нас превзошел во всех фазах игры»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Балтики» (0:2).

«Это тот матч, в котором соперник полностью нас превзошел во всех фазах игры. Они были быстрее, точнее в передачах, активнее в прессинге и надежнее в завершении. К сожалению, мы не смогли показать свой максимум. Это стоит признать, как и мою ответственность за результат.

Наша задача — работать дальше и добиваться правильной реакции на поле. Да, начало сезона у нас очень тяжелое, но это не конец. Впереди два непростых матча, и мы обязаны в них показать себя лучше. Затем последует пауза на игры сборных, которая даст время перевести дух, внести корректировки и подготовиться к тому, чтобы играть сильнее в следующих турах», — приводит слова Морено официальный сайт клуба.

«Балтика» поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. «Сочи» идет на последней, 16-й строчке с 1 очком.