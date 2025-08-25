Талалаев: «Предложил отвезти Бубнова подлечиться в профилакторий, чтобы он мог адекватно воспринимать футбол»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что предложил руководству клуба отвезти футбольного эксперта Александра Бубнова подлечиться в профилакторий.

«Как мне кажется, он объединил не только футболистов, тренерский штаб, команду, но даже болельщиков. Такой рекламы, как он, нам еще никто не делал. Именно поэтому я предложил руководству «Балтики» сделать ему абонемент и, может быть, визит на какой-нибудь матч «Балтики». Это надо для того, чтобы отвезти его в светлогорский профилакторий и дать ему возможность спокойно подлечиться, чтобы он мог более адекватно воспринимать футбол и делать правильные выводы», — сказал Талалаев на пресс-конференции после матча 6-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

В мае Бубнов и Талалаев поругались в эфире «Коммент.Шоу». Конфликт начался с того, что эксперт обратился к Талалаеву на «ты», и это возмутило тренера. Позднее между ними возникла перепалка, в ходе которой Талалаев попросил «заткнуть Бубнова», угрожая покинуть эфир.