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Талалаев: «Предложил отвезти Бубнова подлечиться в профилакторий, чтобы он мог адекватно воспринимать футбол»

Алина Савинова
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что предложил руководству клуба отвезти футбольного эксперта Александра Бубнова подлечиться в профилакторий.

«Как мне кажется, он объединил не только футболистов, тренерский штаб, команду, но даже болельщиков. Такой рекламы, как он, нам еще никто не делал. Именно поэтому я предложил руководству «Балтики» сделать ему абонемент и, может быть, визит на какой-нибудь матч «Балтики». Это надо для того, чтобы отвезти его в светлогорский профилакторий и дать ему возможность спокойно подлечиться, чтобы он мог более адекватно воспринимать футбол и делать правильные выводы», — сказал Талалаев на пресс-конференции после матча 6-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

Андрей Талалаев и&nbsp;Александр Бубнов.«Ты сам заткнись!» Бубнов сцепился с Талалаевым в прямом эфире — кто прав?

В мае Бубнов и Талалаев поругались в эфире «Коммент.Шоу». Конфликт начался с того, что эксперт обратился к Талалаеву на «ты», и это возмутило тренера. Позднее между ними возникла перепалка, в ходе которой Талалаев попросил «заткнуть Бубнова», угрожая покинуть эфир.

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Александр Бубнов
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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