Глушенков признан лучшим игроком РПЛ июля и августа по версии экспертов

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам июля и августа.

Среди номинантов на награду были одноклубники Глушенкова Вендел и Евгений Латышонок, Алексей Батраков («Локомотив»), Мирлинд Даку («Рубин»), Иван Обляков (ЦСКА), Роналдо («Ростов») и Эсекьель Барко («Спартак»).

Глушенков получил приз благодаря победе в голосованиях среди экспертов РПЛ и спортивных комментаторов. Лучшим по версии голосования болельщиков был признан Барко.

Россиняин впервые стал лучшим игроком месяца в РПЛ. В предыдущем сезоне футболист в качестве игрока «Локомотива» трижды входил в список голосования за награду, но два раза уступил форварду «Динамо» Константину Тюкавину (ноябрь — декабрь, апрель), а в марте не смог обойти Мохаммада Мохебби из «Ростова».

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал одну результативную передачу. 25-летний футболист травмировал правую руку в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). У Глушенкова был диагностирован перелом лучевой кости со смещением. Игрок перенес операцию и продолжает восстановление, но уже вернулся к тренировкам с командой.