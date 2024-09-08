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Глушенков признан лучшим игроком РПЛ июля и августа по версии экспертов

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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам июля и августа.

Среди номинантов на награду были одноклубники Глушенкова Вендел и Евгений Латышонок, Алексей Батраков («Локомотив»), Мирлинд Даку («Рубин»), Иван Обляков (ЦСКА), Роналдо («Ростов») и Эсекьель Барко («Спартак»).

Глушенков получил приз благодаря победе в голосованиях среди экспертов РПЛ и спортивных комментаторов. Лучшим по версии голосования болельщиков был признан Барко.

Россиняин впервые стал лучшим игроком месяца в РПЛ. В предыдущем сезоне футболист в качестве игрока «Локомотива» трижды входил в список голосования за награду, но два раза уступил форварду «Динамо» Константину Тюкавину (ноябрь — декабрь, апрель), а в марте не смог обойти Мохаммада Мохебби из «Ростова».

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал одну результативную передачу. 25-летний футболист травмировал правую руку в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). У Глушенкова был диагностирован перелом лучевой кости со смещением. Игрок перенес операцию и продолжает восстановление, но уже вернулся к тренировкам с командой.

Источник: Официальный сайт РПЛ
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
Эсекьель Барко
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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 - : -
14.09 19:00
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

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