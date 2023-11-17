Молодежка «Зенита» разгромила команду из Китая на глазах у 30 тысяч зрителей

Молодежная команда «Зенита» обыграла «Гуйчжоу Юнайтед» в товарищеском матче. Встреча прошла в Гуйяне, на матче присутствовали 30 тысяч зрителей.

У победителей дубль оформил Данила Козлов. Еще по разу отличились Константин Воинков, Станислав Лапинский, Сергей Никифоров, Максим Халилов и Александр Широков. В составе китайского клуба гол в активе Чжунлю.

В пятницу, 24 ноября, «Зенит» проведет матч 18-го тура МФЛ против «Чертаново».