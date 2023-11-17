Агент защитника «Краснодара» Кайо: «Пока никто не знает, когда он вернется на поле»

Агент Нето Хеновес , представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о состоянии здоровья бразильского футболиста.

«Кайо уже в Краснодаре, он в расположении клуба. Его восстановление идет очень хорошо, но о сроках рано говорить. Пока никто не знает, когда он вернется на поле», — цитирует агента «РБ Спорт».

25 августа Кайо повредил плечевой сустав в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (0:0). В этом сезоне 28-летний защитник провел 7 матчей и забил 1 гол. «Краснодар» после 15 туров занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.