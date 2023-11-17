Личка отказался обсуждать решение Карпина не вызывать Тюкавина в сборную России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, какие эмоции испытал, когда узнал, что нападающий команды Константин Тюкавин не вызван в сборную России на товарищеский матч с командой Кубы.

«Сложно сказать. Это решение главного тренера национальной команды, и его надо уважать. Тюка остался с нами, и я, как наставник «Динамо», этому рад. Мы сможем плодотворно поработать в этот отрезок времени. Понимаю, любому футболисту хочется представлять страну, играя за сборную, но никогда не буду обсуждать решение другого специалиста», — приводит слова Лички RT.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 19 матчей за бело-голубых, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

20 ноября сборная России в Волгограде сыграет против Кубы. Началоматча — в 19.30 по московскому времени.