Каттани признался, что хорошо знаком с российским рынком футболистов

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани на пресс-конференции высказался о российском рынке футболистов и признался, что неплохо его изучил.

— Как давно вы стали изучать российский рынок? В какой степени вы причастны к нынешним трансферам? Согласованы ли эти приобретения с Ваноли?

— Я достаточно неплохо знаю российский рынок, потому что пару лет назад я могу присоедениться к российскому клубу. Я не принял то предложение, но изучил российский рынок. Но я знал Пруцева со времен «Чертаново». У меня была возможность изучить российский футбол. Когда прошлым летом ко мне обратился «Спартак», я подготовил стратегию клуба и составил список игроков, которых стоит купить. В нем были Хлусевич, Классеня. Свинова — креатура Реброва. Во вратарское дело я стараюсь сильно не вмешиваться. Я полностью доверял Артему. У нас был длинный список из возможных голкиперов. Это не было сиюминутной работой. Конечно, обсуждал всех с Ваноли.

Функционер также рассказал, что в ближайшее время приступит к изучению русского языка.

— Из уважения к стране, которая меня приняла, я должен учить русский. Извиняюсь, что пока этого не сделал. Пока просто не хватило времени для этого, у меня проблемы со временем. Но я постараюсь начать учить язык.

Отметим, последние пять сезонов Каттани возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».