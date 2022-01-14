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Каттани признался, что хорошо знаком с российским рынком футболистов

Владимир Пушкарев
,  
Сергей Федоров

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани на пресс-конференции высказался о российском рынке футболистов и признался, что неплохо его изучил.

— Как давно вы стали изучать российский рынок? В какой степени вы причастны к нынешним трансферам? Согласованы ли эти приобретения с Ваноли?

— Я достаточно неплохо знаю российский рынок, потому что пару лет назад я могу присоедениться к российскому клубу. Я не принял то предложение, но изучил российский рынок. Но я знал Пруцева со времен «Чертаново». У меня была возможность изучить российский футбол. Когда прошлым летом ко мне обратился «Спартак», я подготовил стратегию клуба и составил список игроков, которых стоит купить. В нем были Хлусевич, Классеня. Свинова — креатура Реброва. Во вратарское дело я стараюсь сильно не вмешиваться. Я полностью доверял Артему. У нас был длинный список из возможных голкиперов. Это не было сиюминутной работой. Конечно, обсуждал всех с Ваноли.

Функционер также рассказал, что в ближайшее время приступит к изучению русского языка.

— Из уважения к стране, которая меня приняла, я должен учить русский. Извиняюсь, что пока этого не сделал. Пока просто не хватило времени для этого, у меня проблемы со временем. Но я постараюсь начать учить язык.

Отметим, последние пять сезонов Каттани возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
0
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
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Ахмат – Уфа
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Реми Кабелла

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Филипе Силва Малком

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

Спартак

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