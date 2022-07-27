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Сегодня, 14:21

Мостовой о возможном уходе Мозеса: «Чем больше уедет иностранцев, тем легче будет «Зениту» выиграть»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса из московской команды.

«Ясно, что Мозес является одним из лучших футболистов в «Спартаке». Сразу говорил, что будет одним из лучших. И каждый раз он это доказывает. Сейчас вон какая ситуация в лиге. Возвращаемся к тому, что все рано или поздно уезжают. В футбольном плане это, конечно, потеря. Но другое дело, что когда во многих командах уехали иностранцы, то потом уже все выровнялось. Может быть, он уедет, но никто этого не заметит. Многие же уехали, и уже никто о них не вспоминает. Чем больше уедет иностранцев, тем легче будет «Зениту» выиграть», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Как стало известно «СЭ», на решение 31-летнего Мозеса может повлиять уход Луки Каттани с должности спортивного директора «Спартака». Сегодня, 27 июля, появилась информация, что жена нигерийского футболиста настаивает на его отъезде из России.

30.07.2022 | Зенит — Локомотив

Мозес играет за «Спартак» с октября 2020 года, контракт 31-летнего нигерийца рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола в 2 матчах за красно-белых.

Александр Мостовой
Виктор Мозес
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ФК Зенит
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