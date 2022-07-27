Уход Каттани из «Спартака» может повлиять на решение Мозеса
Как стало известно «СЭ», бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани до ухода из клуба лично общался с хавбеком Виктором Мозесом и его семьей.
31-летний нигерийский футболист вернулся в клуб во многом благодаря итальянскому функционеру.
С уходом Каттани Мозес может потерять мотивацию плюс вернутся причины, которые вынудили его задержаться в отпуске, а уговаривать уже некому.
Сегодня, 27 июля стало известно, что жена Мозеса настаивает на отъезде из России.
Мозес играет за «Спартак» с октября 2020 года, контракт 31-летнего нигерийца рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола в 2 матчах за красно-белых.
Лука Каттани занимал должность спортивного директора «Спартака» с декабря 2021 года. 13 июля 2022 года 40-летний итальянец покинул московский клуб. Вчера, 26 июля сообщалось, что он близок к возвращению в «ПСЖ», где работал до переезда в Россию.
|И
|В
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1
|ЦСКА
|2
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|5-0
|6
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2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
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3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
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4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1