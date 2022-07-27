Уход Каттани из «Спартака» может повлиять на решение Мозеса

Как стало известно «СЭ», бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани до ухода из клуба лично общался с хавбеком Виктором Мозесом и его семьей.

31-летний нигерийский футболист вернулся в клуб во многом благодаря итальянскому функционеру.

С уходом Каттани Мозес может потерять мотивацию плюс вернутся причины, которые вынудили его задержаться в отпуске, а уговаривать уже некому.

Сегодня, 27 июля стало известно, что жена Мозеса настаивает на отъезде из России.

Мозес играет за «Спартак» с октября 2020 года, контракт 31-летнего нигерийца рассчитан до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола в 2 матчах за красно-белых.

Лука Каттани занимал должность спортивного директора «Спартака» с декабря 2021 года. 13 июля 2022 года 40-летний итальянец покинул московский клуб. Вчера, 26 июля сообщалось, что он близок к возвращению в «ПСЖ», где работал до переезда в Россию.