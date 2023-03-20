Мирзов — о конфликте Гогниева с игроками «Химок»: «Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал информацию о конфликте в команде.

«Все, что происходит в команде, пусть остается в команде. Как говорится: «Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе». Атмосфера в команде? Все нормально, здоровая», — приводит Sport24 слова Мирзова.

Ранее сообщалось, что в начале марта у главного тренера подмосковного клуба Спартака Гогниева случилась перепалка с игроками команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.